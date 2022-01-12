Соответствующий закон относительно основ Национального сопротивления начал действовать с 1 января 2022 года. Об этом в эфире 24 канала рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Галушкина.

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Главные задачи Сил теробороны

В ответ на вопрос о том, какие задания будут выполнять Силы теробороны в случае угрозы, Юрий Галушкина сказал: "Мы – структура Вооруженных сил Украины, мы действуем исключительно в рамках закона об основах Национального сопротивления".

В законе, по словам Юрия Галушкина, для структуры определили 12 задач, среди которых:

  • обеспечение условий для стратегического оперативного развертывания войск или их перегруппировки;
  • своевременное реагирование и принятие необходимых мер и защита населения в определенной местности.

"Это главные задачи", – сказал командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин.

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Галушкин о задачах Сил теробороны: смотрите видео

Силы теробороны в Украине: коротко

  • Создание Сил теробороны ВСУ предусмотрено законом Об основах национального сопротивления. Документ поддержали большинство народных депутатов в Верховной Раде.
  • В частности, целью национального сопротивления документ определяет повышение уровня устойчивости и обороноспособности государства.
  • Бригады должны создать в каждой зоне и городе, численность которого превышает 900 тысяч человек.
  • До 15 февраля 2022 года формирование соответствующих подразделений планируют завершить.