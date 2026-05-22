Взрывной прорыв: на Харьковщине пробили минные поля оккупантов

Подразделение "Стрикс" Госпогранслужбы продемонстрировало эффективную работу на фронте. Пилоты дистанционно уничтожают мины, склады и технику противника.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, обнародовав видео успешной работы бойцов.

Смотрите также "Теплое место оператора надо заслужить": истории бойцов "Феникса", которые управляют дронами

Как украинские пограничники смогли прорвать минные заграждения россиян?

Подразделение "Стрикс" 4-го пограничного отряда продемонстрировало результаты боевой работы на фронте.

Пилоты подразделения провели дистанционное разминирование участка фронта, взорвав мины, заложенные российскими военными. В частности, были уничтожены ПМН-4, ПТМ-4, две ПТМ-3, четыре ТМ-72 и шесть ТМ-62.

Кроме того, благодаря работе экипажей удалось уничтожить два склада горюче-смазочных материалов, два генератора и два вражеских беспилотника.

Как украинские пограничники успешно уничтожают российские мины: смотрите видео

В Госпогранслужбе отмечают, что враг пытается закрепиться на позициях, обустраивая минные поля и накапливая ресурсы, однако украинские дроны системно обнаруживают и уничтожают такие объекты.

Ликвидация минных ловушек непосредственно спасает жизни наших бойцов и пробивает защиту противника. А потеря горючего и питания лишает оккупантов возможности быстро реагировать на ситуацию,

– отметили пограничники.

Напомним, что разминирование украинских территорий продолжается. В частности, председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказывал 24 Каналу, что в целом на территории Николаевской области было более 800 тысяч гектаров, которые нужно было разминировать. По состоянию на май 2026 года 624 тысячи гектаров полностью или частично разминированы.

Также специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что российские войска активно минируют прифронтовые территории Украины на глубину 10 – 20 километров с помощью дронов. Мины срабатывают при приближении автомобиля на основе магнитного датчика, что представляет угрозу для всех, кто передвигается по дорогам.

Стоит также отметить, что разминирование украинской земли важно для аграриев и продовольственной безопасности страны. С начала войны Украина вернула к использованию 40,7 тысяч квадратных километров, из которых 15,1 тысяч гектаров – сельскохозяйственные земли, разминированы в рамках государственной программы. В 2026 году планируется вернуть к использованию еще почти 10 тысяч гектаров земли, внедряя новые технологии и подходы к разминированию.