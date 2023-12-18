Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Важно Нашли полсотни боеприпасов: как работает машина для разминирования территорий
Какие технологии внедряют в работе армии
Системы разминирования выполняют свою функцию на фронте. Но их количество и эффективность зависит от того, сколько инвестируемых ресурсов и как быстро их можно будет использовать. Да, сначала эти продукты тестируют в Генштабе, подтверждают по техническим условиям, а затем заключают контракты.
Проект оборонных технологий под названием Brave1 дает возможность подать разработку для украинской армии в роли роботизированных систем. Чтобы разрабатывать такие продукты, после одобрения заявки можно получить грантовое финансирование. А затем заключить государственный контракт на закупку министерством обороны и Силами обороны.
Если мы говорим о роботизированных технологиях, то сейчас представлено более 100 разработок по направлению роботизированных систем на Brave1. 75 уже прошли верификацию и часть из них получает финансирование. Некоторые также получили доступ к сильной эксплуатации и получают государственные контракты,
– отметил Михаил Федоров.
Также, как отмечает министр цифровой трансформации Украины, работа по разработкам постоянно продолжается. Проекты роботизированных платформ чаще появляются на рынке. В частности, разрабатываемые для заминирования, разминирования и дистанционного управления пулеметами.
Как идет процесс разминирования в Украине
- В опубликованной статье The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал разминирование земель одним из ключей к деоккупации украинских территорий. Но ресурсов, которые у Украины есть для разминирования территорий мало. Потому Залужный подчеркнул, что выход из ситуации за технологиями.
- В то же время украинцы изобретают разные способы для разминирования территорий. Харьковские инженеры разработали специальный трал для разминирования.
- Также миссия по гуманитарному разминированию – FSD Ukraine Швейцарского фонда по противоминной деятельности, работает на одной из самых опасных в отношении заминирования участков в Харьковской области.