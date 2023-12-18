Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Какие технологии внедряют в работе армии

Системы разминирования выполняют свою функцию на фронте. Но их количество и эффективность зависит от того, сколько инвестируемых ресурсов и как быстро их можно будет использовать. Да, сначала эти продукты тестируют в Генштабе, подтверждают по техническим условиям, а затем заключают контракты.

Проект оборонных технологий под названием Brave1 дает возможность подать разработку для украинской армии в роли роботизированных систем. Чтобы разрабатывать такие продукты, после одобрения заявки можно получить грантовое финансирование. А затем заключить государственный контракт на закупку министерством обороны и Силами обороны.

Если мы говорим о роботизированных технологиях, то сейчас представлено более 100 разработок по направлению роботизированных систем на Brave1. 75 уже прошли верификацию и часть из них получает финансирование. Некоторые также получили доступ к сильной эксплуатации и получают государственные контракты,

– отметил Михаил Федоров.

Также, как отмечает министр цифровой трансформации Украины, работа по разработкам постоянно продолжается. Проекты роботизированных платформ чаще появляются на рынке. В частности, разрабатываемые для заминирования, разминирования и дистанционного управления пулеметами.

Обратите внимание! Согласно оценке GLOBSEC, Украине понадобится 757 лет, чтобы устранить угрозу мин и неразорванных боеприпасов, используя обычные методы и ресурсы.

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