Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в телеграм-канале. В российских пабликах публикуют видео очевидцев с места чрезвычайной ситуации.

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Российский губернатор также пишет, что по направлению сброса воды расположен дачный кооператив, где живет по меньшей мере 11 человек.

Между 10-м и 11-м шлюзами ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 06:34. В направлении движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", где прописано 11 человек,

– пишет Парфенчиков.

Между каналами размыло перемычку: видео

Отмечают, что сотрудники МЧС в составе 50 человек и республиканская поисково-спасательная служба в составе 65 человек начали работы.

"Силы и средства медицины катастроф переведены в режим повышенной готовности", – уточнил губернатор.

Поток воды накрыл поселок: видео

Шесть человек пропали без вести

Впоследствии российские СМИ сообщили, что 6 человек пропали без вести в результате инцидента.

"После того, как в Карелии размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, исчезло 6 человек. Среди них двое детей", – говорится в сообщении.

Отмечают, что пропавшие - жители трех домов, которые были смыты и разрушены. Трех человек удалось спасти.

Вода просто смыла дома россиян: видео

"Плотины просто нет": местные истерят

Местные жители, которые не пострадали в результате размытия плотины, записали видео с места надзвияайнои события. Отмечают, что поток воды просто смывает все на своем пути.

По словам местных, после размытия перемычки между шлюзами плотины больше нет, она была полностью уничтожена. На кадрах также слышно, что женщина говорит о том, что раньше в населенном пункте, где сейчас по-хозяйски разгуливает вода, стояли дома - их также больше нет. Вероятно, их снесло течением.

"Короче, плотины нет, просто нет", – слышен закадровый голос россиянки.

У местных истерика из-за прорыва воды: видео

Заметим, что днем ранее села Учалинского и Бурзянского районов Башкирии тоже страдали от воды, их затопило, потому что река вышла из берегов. Под водой также оказались заповедник "Шульган-Таш" и местная экотропа.