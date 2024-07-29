Там говорят, что, мол, Россию ночью атаковали аж 39 беспилотников. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Куда залетали дроны в России этой ночью

В российском минобороны заявили, что этой ночью военные "отбили" атаку дронов в пяти областях. В частности, неизвестные добрые беспилотники были "перехвачены и уничтожены" средствами ПВО.

В министерстве страны-агрессора рассказали, что всего было перехвачено:

19 БПЛА – в Курской области;

9 беспилотников – в Белгородской области;

5 дронов – в Брянской области;

3 БПЛА – в Воронежской области;

еще 3 дрона – в Ленинградской области.

В то же время минобороны России, как всегда, не предоставило никаких доказательств своих заявлений, поэтому доподлинно неизвестно, действительно ли такое количество дронов залетало в государство-агрессора.

К слову, российские СМИ писали об обстрелах в Белгородской области. Там в населенном пункте Томаровка занялась подстанция.

Дроны также, по словам очевидцев, фиксировали в Воронежской области. В результате падения БпЛА, как отметили в местной власти, поврежден коммунальный объект, однако без пострадавших.