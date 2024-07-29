Там кажуть, що, мовляв, Росію вночі атакували аж 39 безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

До теми В Курську знову неспокійно: повідомляють про масовану атаку дронів на місто

Куди залітали дрони у Росії цієї ночі

У російському міноборони заявили, що цієї ночі військові "відбили" атаку дронів у п'яти областях. Зокрема, невідомі добрі безпілотники було "перехоплено та знищено" засобами ППО.

У міністерстві країни-агресорки розповіли, що всього було перехоплено:

19 БпЛА – у Курській області;

9 безпілотників – у Бєлгородській області;

5 дронів – у Брянській області;

3 БпЛА – у Воронезькій області;

ще 3 дрони – у Ленінградській області.

Водночас міноборони Росії, як завжди, не надало жодних доказів своїх заяв, тому достеменно невідомо, чи дійсно така кількість дронів залітала у державу-агресорку.

До слова, російські ЗМІ писали про обстріли у Бєлгородській області. Там у населеному пункті Томаровка зайнялася підстанція.

Дрони також, за словами очевидців, фіксували у Воронезькій області. Внаслідок падіння БпЛА, як зазначили у місцевій владі, пошкоджено комунальний об'єкт, однак без постраждалих.