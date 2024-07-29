Про це повідомив глава республіки Артур Парфенчиков у телеграм-каналі. У російських пабліках публікують відео очевидців з місця наідзвичайної ситуації.

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Російський губернатор також пише, що за направленням скидання води розташовано дачний кооператив, де живе щонайменше 11 людей.

Між 10-м та 11-м шлюзами ББК розмило тимчасову перемичку, встановлену на час реконструкції. Повідомлення про аварію надійшло о 06:34. У напрямку руху скидання води знаходиться дачний кооператив "Балтійський", де прописано 11 осіб,

– пише Парфенчиков.

Між каналами розмило перемичку: відео

Зазначають, що співробітники мнс у складі 50 осіб та республіканська пошуково-рятувальна служба у складі 65 осіб розпочали роботи.

"Сили та засоби медицини катастроф переведені в режим підвищеної готовності", – уточнив губернатор.

Потік води накрив селище: відео

Шестеро людей зникли безвісти

Згодом російські ЗМІ повідомили, що 6 людей зникли безвісти унаслідок інциденту.

"Після того, як у Карелії розмило тимчасову перемичку між 10-м та 11-м шлюзами Біломорсько-Балтійського каналу, зникло 6 людей. Серед них двоє дітей", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що зниклі — мешканці трьох будинків, які були змиті та зруйновані. Трьох людей вдалося врятувати.

Вода просто змила будинки росіян: відео

"Греблі просто немає": місцеві істерять

Місцеві жителі, які не постраждали унаслідок розмиття греблі, записали відео з місця надзвияайної події. Зазначають, що потік води просто змиває усе на своєму шляху.

За словами місцевих, після розмиття перемички між шлюзами греблі більше немає, її було повністю знищено. На кадрах також чути, що жінка говорить про те, що раніше в населеному пункті, де зараз по-господарськи розгулює вода, стояли вдома — їх також більше немає. Ймовірно, їх знесло течією.

"Коротше, греблі немає, просто немає", – чути закадровий голос росіянки.

В місцевих істерика через прорив води: відео

Зауважимо, що днем раніше села Учалинського і Бурзянського районів Башкирії теж потерпали від води, їх затопило, бо річка вийшла з берегів. Під водою також опинилися заповідник "Шульган-Таш" та місцева екотропа.