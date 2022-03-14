Разница в 10 дней: на Яворовском полигоне погиб брат павшего Героя Василия Вышиваного

На Яворивском полигоне погиб Кирилл Вышиванный. Это старший брат Василия Вышиваного, который погиб в боях за Украину 4 марта, то есть 10 дней назад.

Об этом в соцсетях сообщила любимая Василия Марьяна. Она отметила, что еще вчера разговаривала с Кириллом, он ее поддерживал, а потом снова случилась беда.

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Кирилл был на полигоне, когда его обстреляли россияне. Он долго не выходил на связь, а потом родным сообщили о трагическом известии.

Мать потеряла двух сыновей

Марьяна говорит, что мать юношей за 10 дней потеряла двух сыновей. Она еще говорила старшему "Кирилл, я теперь тебя буду любить за двоих. Ты у меня один сынишка остался".

Как мама должна это пережить... Двух сыновей похоронить. Двух, которых лелеяла,

– пишет девушка.

Она также рассказала, что у Кирилла осталась жена и дочь, которой всего полгода. Мужчина очень ее любил.

В войне погибли 2 родных брата / Фото с инстаграма Марьяны Лопушанской:

Смерть Василия

Василий Вышиванный присоединился к рядам ВСУ в 2014 году. За участие в АТО был награжден отличием президента и благодарностями от командования. В этот раз тоже пошел защищать Украину, а 4 марта, к сожалению, погиб.

Возлюбленная Василия до сих пор не может в это поверить. Она пишет, что так не должно было случиться, он должен был вернуться живым.

Эта проклятая, никому не нужная война забрала у меня самое дорогое,

– написала Марьяна.