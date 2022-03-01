В разных районах Харькова возобновились взрывы

Россия просто взбесилась из-за невероятного отпора ВСУ. Оккупанты безжалостно обстреливают и убивают мирных украинцев.

В частности, 28 февраля они обстреляли жилые районы Харькова. Сделали это посреди дня, когда люди шли за водой и продуктами.

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В городе идут обстрелы

Утром 1 марта в Харькове возобновились обстрелы.

Сообщают, что их слышно в разных районах города.

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