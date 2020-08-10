В Беларуси вечером 10 августа люди во второй раз вышли на протесты из-за возможной фальсификации результатов выборов. Так же в поддержку белорусского народа собрались и в других государствах.

О том, как в других странах поддерживают протесты в Беларуси, читайте в материале 24 канала.

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Россия

Здесь акция протеста прошла у здания белорусского посольства в Санкт-Петербурге. Несколько десятков человек собрались у посольства, положив к его стенам цветы.

К посольству также подъехали два автомобиля полиции. Правоохранители просили протестующих разойтись, чтобы "не мешать прохожим".

Автомобили, проезжавшие мимо, сигналили в поддержку протестующих. В целом акция проходила мирно, а информации о каких-либо задержаниях нет.

Протест под посольством Беларуси в Санкт-Петербурге: смотрите видео

Польша

В польской столице Варшаве собрались около сотни человек. Под посольство Беларуси они принесли белорусские и польские флаги.

Протесты в Варшаве: смотрите видео

Франция

Также несколько десятков человек собрались и в Париже. Они принесли с собой флаги Белорусской Народной Республики и плакаты, на которых требуют пересмотреть результаты выборов.

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Здесь акция также проходила мирно, активисты выкрикивали патриотические лозунги и слушали патриотические песни.

Протест в Париже: смотрите видео

Украина

В Киеве под посольством Беларуси несколько десятков человек собрались на акцию солидарности. Активисты выкрикивали патриотические белорусские лозунги и зажгли файеры.

Полиция задержала шестерых участников акции, в частности бывшего политзаключенного Александра Кольченко. Люди требовали осудить избиение белорусских граждан, которые вышли накануне на мирный протест.

Протесты в Киеве под посольством Беларуси: смотрите фото