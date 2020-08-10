В разных странах люди вышли с поддержкой протестов в Беларуси: видео
В Беларуси вечером 10 августа люди во второй раз вышли на протесты из-за возможной фальсификации результатов выборов. Так же в поддержку белорусского народа собрались и в других государствах.
О том, как в других странах поддерживают протесты в Беларуси, читайте в материале 24 канала.
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Россия
Здесь акция протеста прошла у здания белорусского посольства в Санкт-Петербурге. Несколько десятков человек собрались у посольства, положив к его стенам цветы.
К посольству также подъехали два автомобиля полиции. Правоохранители просили протестующих разойтись, чтобы "не мешать прохожим".
Автомобили, проезжавшие мимо, сигналили в поддержку протестующих. В целом акция проходила мирно, а информации о каких-либо задержаниях нет.
Протест под посольством Беларуси в Санкт-Петербурге: смотрите видео
Польша
В польской столице Варшаве собрались около сотни человек. Под посольство Беларуси они принесли белорусские и польские флаги.
Протесты в Варшаве: смотрите видео
Франция
Также несколько десятков человек собрались и в Париже. Они принесли с собой флаги Белорусской Народной Республики и плакаты, на которых требуют пересмотреть результаты выборов.
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Здесь акция также проходила мирно, активисты выкрикивали патриотические лозунги и слушали патриотические песни.
Протест в Париже: смотрите видео
Украина
В Киеве под посольством Беларуси несколько десятков человек собрались на акцию солидарности. Активисты выкрикивали патриотические белорусские лозунги и зажгли файеры.
Полиция задержала шестерых участников акции, в частности бывшего политзаключенного Александра Кольченко. Люди требовали осудить избиение белорусских граждан, которые вышли накануне на мирный протест.
Протесты в Киеве под посольством Беларуси: смотрите фото