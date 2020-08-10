У Білорусі ввечері 10 серпня люди вдруге вийшли на протести через можливі фальсифікації результатів виборів. Так само на підтримку білоруського народу зібралися й в інших державах.

Про те, як в інших країнах підтримують протести в Білорусі, читайте в матеріалі 24 каналу.

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Росія

Тут акці протесту пройшла біля будівлі білоруського посольства в Санкт-Петербурзі. Декілька десятків людей зібралися біля посольства, поклавши до його стін квіти.

До посольства також під'їхали два автомобілі поліції. Правоохоронці просили протестувальників розійтися, щоб "не заважати прохожим".

Автомобілі, що проїздили повз, сигналили на підтримку протестувальників. Загалом акція проходила мирно, а інформації про будь-які затримання немає.

Протест під посольством Білорусі в Санкт-Петербурзі: дивіться відео

Польща

У польській столиці Варшаві зібралися близько сотні людей. Під посольство Білорусі вони принесли білоруські й польські прапори.

Протести у Варшаві: дивіться відео

Франція

Також кілька десятків людей зібралися й у Парижі. Вони принесли з собою прапори Білоруської Народної Республіки й плакати, в яких вимагають переглянути результати виборів.

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Тут акція також проходила мирно, активісти вигукували патріотичні гасла й слухали патріотичних пісень.

Протест у Парижі: дивіться відео

Україна

У Києві під посольством Білорусі кілька десятків людей зібралися на акцію солідарності. Активісти вигукували патріотичні білоруські гасла та запалили фаєри.

Поліція затримала шістьох учасників акції, зокрема колишнього політв’язня Олександра Кольченка. Люди вимагали засудити побиття білоруських громадян, які вийшли напередодні на мирний протест.

Протести в Києві під посольством Білорусі: дивіться фото