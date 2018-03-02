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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Разоблачена группа злоумышленников, которые переправляли антиукраинские книги через границу

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Разоблачена группа злоумышленников, которые переправляли антиукраинские книги через границу
Разоблачена группа злоумышленников, которые переправляли антиукраинские книги через границу / фото пресс-службы СБУ

На Сумщине коммерсанты попытались нелегально ввезти в Украину книжную продукцию с территории государства-агрессора, которая подлежит обязательному лицензированию Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Правоохранители установили, что отгрузка печатной продукции осуществлялась в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны отечественных заказчиков. Далее коммерсанты нелегально переправляли книги на территорию Украины вне пунктов таможенного контроля. С этой целью дельцы скрывали "груз", в частности с образцами антиукраинского характера, в пассажирских поездах российской железной дороги. Впоследствии книги должны были попасть в Киев для дальнейшей реализации", – говорится в сообщении СБУ.

Сейчас, составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил. Правоохранители задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории государства-агрессора печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен.

Теги: Новости Украины Санкции СБУ Российская пропаганда Госпогранслужба Книги
Источник: 24 Канал
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