Разоблачена группа злоумышленников, которые переправляли антиукраинские книги через границу

На Сумщине коммерсанты попытались нелегально ввезти в Украину книжную продукцию с территории государства-агрессора, которая подлежит обязательному лицензированию Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Правоохранители установили, что отгрузка печатной продукции осуществлялась в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны отечественных заказчиков. Далее коммерсанты нелегально переправляли книги на территорию Украины вне пунктов таможенного контроля. С этой целью дельцы скрывали "груз", в частности с образцами антиукраинского характера, в пассажирских поездах российской железной дороги. Впоследствии книги должны были попасть в Киев для дальнейшей реализации", – говорится в сообщении СБУ.

Сейчас, составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил. Правоохранители задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории государства-агрессора печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен.