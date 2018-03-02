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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Викрито групу зловмисників, які переправляли антиукраїнські книги через кордон

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Викрито групу зловмисників, які переправляли антиукраїнські книги через кордон
Викрито групу зловмисників, які переправляли антиукраїнські книги через кордон / фото прес-служби СБУ

На Сумщині комерсанти спробували нелегально ввезти до України книжкової продукції з території держави-агресора, яка підлягає обов'язковому ліцензуванню Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Правоохоронці встановили, що відвантаження друкованої продукції здійснювалось у Москві після оплати та узгодження відповідного переліку видань з боку вітчизняних замовників. Далі комерсанти нелегально переправляли книжки на територію України поза межами пунктів митного контролю. З цією метою ділки приховували "вантаж", зокрема зі зразками антиукраїнського характеру, у пасажирських потягах російської залізниці. Згодом книжки мали потрапити до Києва для подальшої реалізації", – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі, складено адміністративні протоколи про порушення митних правил. Правоохоронці задокументували два епізоди нелегального ввезення з території держави-агресора друкованої продукції на суму близько одного мільйона гривень.

Теги: Новини України Санкції СБУ Російська пропаганда Держприкордонслужба Книги
Джерело: 24 Канал
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