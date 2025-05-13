Разоблачение СБУ венгерских шпионов – предупреждение, что у нас сильная контрразведка, – эксперт

Задержание агентов венгерской разведки – свидетельство качественной и системной работы всей Службы безопасности и ее контрразведки в частности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на политолога, экс-нардепа Александра Черненко.

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Эксперт подчеркивает, что прекращение подобных шпионских действий – ключевой вопрос национальной безопасности.

Контрразведка Службы безопасности продемонстрировала, что ни одна страна не сможет вести подрывную деятельность на территории нашего государства. Задержание венгерского агента – знаковое событие. Это произошло впервые в нашей истории и демонстрирует новый уровень работы контрразведки СБУ, к чему "орбановцы" явно не были готовы,

– акцентирует Черненко.

Политолог считает, что шпионская сеть работала с разрешения официального Будапешта.

Теперь всем, в том числе европейцам еще раз продемонстрировали: венгерские власти не только делали недружественные заявления в отношении Украины, но и санкционировали шпионскую деятельность в нашем государстве. Благодаря Службе безопасности у Украины теперь есть неопровержимые доказательства такой деятельности венгерской разведки. Венгры и раньше вели себя на Закарпатье крайне нагло, однако теперь почувствовали, что им будут давать по зубам,

– пишет экс-нардеп.

"В Европейском Союзе давно обсуждают вариант лишения Венгрии права голоса. Орбан блокирует ключевые требования ЕС и часто играет в одном оркестре с Путиным. И разоблачение венгерской сети агентов – еще один аргумент для европейских стран. Аргумент, который свидетельствует: Орбан и его окружение – это одна большая агентурная сеть. И нити этой сети ведут в Кремль", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства.