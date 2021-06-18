Среди злоумышленников есть чиновники

К схеме причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий. К счастью, контрразведка предотвратила утечку за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Читайте также Военные ВСУ хотели продать оружие из своей части

Преступников разоблачили с поличным – когда они получали 250 тысяч долларов за часть оборонных сведений. Перед этим работники Службы безопасности уже задокументировали получение нескольких "авансов" от иностранцев.

Во время обысков дома у злоумышленников правоохранители изъяли:

документы;

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решают вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении и избрании мер пресечения. По факту правоохранители открыли уголовное дело о государственной измене.

Сейчас продолжаются следственные действия.



Злоумышленники хотели продать оборонные разработки

Обратите внимание! Во Львове СБУ разоблачила коррупционную схему с "откатов" которую организовали чиновники Министерства обороны. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству ущерб на пол миллиона гривен ежемесячно. Чиновников поймали с поличным.