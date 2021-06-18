Серед зловмисників є чиновники

До схеми причетні кілька колишніх та чинних працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств. На щастя, контррозвідка запобігла витоку за межі країни новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

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Злочинців викрили на гарячому – коли вони отримували 250 тисяч доларів за частину оборонних відомостей. Перед тим працівники Служби безпеки вже задокументували одержання кількох "авансів" від іноземців.

Під час обшуків вдома у зловмисників правоохоронці вилучили:

документи;

комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів. За фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу про державну зраду.

Наразі тривають слідчі дії.



Зловмисники хотіли продати оборонні розробки

Зверніть увагу! У Львові СБУ викрила корупційну схему з "відкатів" яку організували посадовці Міністерства оборони. За попередніми підрахунками, зловмисники завдавали державі збитки на пів мільйона гривень щомісяця. Чиновників спіймали на гарячому.