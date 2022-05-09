По словам Подоляка, Россия в этой речи выглядит как проигравшая страна. Об этом он рассказал в прямом эфире совместного телемарафона, сообщает 24 канал.

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Советник руководителя ОП акцентировал, что президент России не понимает, какие слова нужно подобрать, чтобы люди поверили в их миссию. Также звучат нарративы, которые все слышат уже 75 день, а именно о "нацизме" и "можем повторить". Однако это все не вдохновляет.

Ключевое – речь Путина является "серой". Она не вдохновляет, в ней нет блеска, то есть ради чего Украина сегодня побеждает Россию. Даже так бы задал вопрос, а не "ради чего Россия зашла в Украину",

– рассказал Михаил Подоляк.

"Путин должен ответить на вопрос, почему прошло 75 дней, а они воюют за какое-то маленькое село в Харьковской области и потеряли более 25 тысяч человек. И будут еще больше терять, если интенсификация боевых действий будет немного больше", - добавил Подоляк.

По его словам, хорошо, что люди не услышали ответ на вопрос. Это говорит о том, что у них нет уже креатива. Он весь пошел на пропагандистские шоу, где говорят, что через 30 минут могут уничтожить всю Европу ядерным оружием, предлагает ли депутат госдумы убить 2 миллиона украинцев, или кто-то другой хочет завершить спецоперацию на границах с Польшей.

Мир сегодня видит все то, о чем мы говорили в течение 8 лет – Россия не есть цивилизационное государство, которое готово конкурировать, сотрудничать, иметь партнеров. Это обычный агрессивный варвар средневековья, который может продавать только войну. Сегодня все это идет в прямом эфире,

– сообщил Михаил Подоляк.

Он отметил, что в выступлении Путина услышал о упадке России. Ведь его речь была банальным набором слов, не зажигающих людей.

"Я верю в то, что люди на 10 – 15% разочаровались в том, что делает Россия, несмотря на пропаганду. Даже эти все Z-зомби, которых там 86%, разочаровались в том, что они делают. Разочаровались в лидерской позиции Путина" , – добавил Подоляк.

Что известно о параде 9 мая в России

В Центральном военном округе отчитались: авиации не будет , потому что погода не позволяет. Также прикрылись непогодой и в Ростове-на-Дону, где должен был быть единственный на юге России авиапарад.

Между тем из видеотрансляции видно, что в Москве с погодой все хорошо. Российские военные и зрители – сухие и над Владимиром Путиным во время его речи никто зонтики не держал.

С трибун к россиянам обратился их вождь Владимир Путин. А вот в Украине с трансляцией этой пропаганды возникли проблемы. Речь идет о временно оккупированных территориях.

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