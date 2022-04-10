"Разочарован таким поведением": Берлускони раскритиковал своего друга Путина за зверства в Буче

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони раскритиковал Путина, с которым они были чуть ли не товарищами. Итальянец сказал, что он "разочарован" в российском диктаторе.

Этот же политик когда-то называл Путина "единственным из всех оставшихся крупных лидеров мира". О резком изменении отношения к кровавому вождю Кремля стало известно 9 апреля.

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"Путин привел Россию в руки Китая"

Экспремьера сначала цитировали издания Corriere della Sera и Giornale, а также пресс-служба его партии Forza Italia. В заявлении Берлускони сказал, что агрессия в отношении Украины беспрецедентна.

Мол, наша страна полностью нейтральная. Поэтому сейчас с большой честью сражается только за свою свободу. Вероятно, этим он ответил на фейки Кремля о "наемниках из НАТО в Украине".

Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром,

– сказал Берлускони.

Он добавил, что в Буче были совершены настоящие военные преступления. Поэтому Россия просто не может отрицать свою вину.

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