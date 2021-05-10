Территория разочарования и страха, – Саакян о настроениях на оккупированном Донбассе
Большинство населения оккупированных территории Донецкой и Луганской областей не поддерживают оккупационную так называемую власть. Есть большое количество людей, которые оказывают сопротивление.
Источник:24 канал
Однако мы о них узнаем только после окончания войны, поскольку людей держат "в заложниках". Такое мнение в программе "Между прочим" высказал политолог Олег Саакян.
Важно России так и не удается продать "русский мир" на оккупированном Донбассе, – Саакян
Впрочем, как он отметил, те, кто не поддерживают Российскую Федерацию на этих территориях, не означает, что они все за Украину.
Там территория разочарования и страха. Вообще жизнь в оккупации – это другая логика поведения человека, ценности человека меняются,
– отметил политолог.
Оценка настроений населения
Соответственно, как он добавил, ожидать лояльности к украинскому государству в условиях, когда люди находятся в оккупации – было бы не совсем правильной оценкой ситуации.
"Это так называемый элемент давления и психологического насилия, потому что люди выживают", – считает Саакян.
Эксперт отметил, что есть значительная часть людей, которые активно поддерживают Украину, еще часть – подпольно. О большинстве из них мы не можем говорить, потому что это ставит под угрозу их жизнь. "Когда война закончится мы сильно будем удивлены тем количеством людей, которые оказывали сопротивление", – подчеркнул политолог.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью