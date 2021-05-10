Большинство населения оккупированных территории Донецкой и Луганской областей не поддерживают оккупационную так называемую власть. Есть большое количество людей, которые оказывают сопротивление.

Однако мы о них узнаем только после окончания войны, поскольку людей держат "в заложниках". Такое мнение в программе "Между прочим" высказал политолог Олег Саакян.

Важно России так и не удается продать "русский мир" на оккупированном Донбассе, – Саакян

Впрочем, как он отметил, те, кто не поддерживают Российскую Федерацию на этих территориях, не означает, что они все за Украину.

Там территория разочарования и страха. Вообще жизнь в оккупации – это другая логика поведения человека, ценности человека меняются,

– отметил политолог.

Оценка настроений населения

Соответственно, как он добавил, ожидать лояльности к украинскому государству в условиях, когда люди находятся в оккупации – было бы не совсем правильной оценкой ситуации.

"Это так называемый элемент давления и психологического насилия, потому что люди выживают", – считает Саакян.

Эксперт отметил, что есть значительная часть людей, которые активно поддерживают Украину, еще часть – подпольно. О большинстве из них мы не можем говорить, потому что это ставит под угрозу их жизнь. "Когда война закончится мы сильно будем удивлены тем количеством людей, которые оказывали сопротивление", – подчеркнул политолог.