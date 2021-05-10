На оккупированных территориях Донбасса есть огромный процент тех, кто разочаровался в изменениях, произошедших после 2014 года. Поэтому у России не получится повлиять на местное население.

Тем более большинство никогда не поддерживало каких-либо мятежей и оккупации Российской Федерацией. Такое мнение в программе "Между прочим" высказал политолог Олег Саакян, который активно занимается проблемами оккупированного Донбасса и сам является выходцем из этого региона.

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О настроениях на оккупированном Донбассе

По его словам, среди населения преобладали проукраинские силы. Впрочем, как он отметил, другое дело, что коллаборационисты в местной власти, силовом блоке и центральном аппарате из Киева и не отсутствие реагирования привели к тому, что пророссийское маргинальное меньшинство смогло запугать и выжать проукраинское меньшинство. "Его было больше, чем они того хотели", – добавил политолог.

Впрочем, даже в условиях оккупации, уже на 8 год войны, при наличии монополии собственных медиа, системы образования, финансовой системы, Российской Федерации так и не удается продать "русский мир" населению,

– отметил Саакян.

Он отметил, что такое мнение там одинаково отталкивают. Политолог объяснил, что анализ соцсетей и полученных российских паспортов по принуждению показал, что не более 20% населения Донбасса идейно поддерживает Россию.

"После смены флага, разочарованных – тотальное большинство. Я бы даже сказал, что пророссийские настроения на оккупированных территориях уменьшились", – сказал Саакян.

Обратите внимание! Россия массово выдает российские паспорта на Донбассе. 30 апреля 2021 года стало известно о незаконной выдаче почти 500 тысяч российских паспортов жителям ОРДЛО. В то же время в ЕС считают, что российские паспорта могут стать поводом для эскалации войны.

Политолог подчеркнул, что никто не знает точного количества людей, которые пожалели о псевдореферендуме в 2014 году и искренне хотят вернуться. Нет и данных о том, сколько людей осталось на оккупированных территориях – цифры очень отличаются.