Територія розчарування і страху, – Саакян про настрої на окупованому Донбасі
Більшість населення окупованих території Донецької та Луганської областей не підтримують окупаційну так звану владу. Є велика кількість людей, які чинять спротив.
Джерело:24 канал
Однак ми про них дізнаємось лише після закінчення війни, оскільки людей тримають "у заручниках". Таку думку в програмі "Між іншим" висловив політолог Олег Саакян.
Важливо Росії так і не вдається продати "рускій мір" на окупованому Донбасі, – Саакян
Втім, як він наголосив, ті, хто не підтримують Російську Федерацію на цих територіях не означає те, що вони всі за Україну.
Оцінка настроїв населення
Відповідно, як він додав, очікувати лояльності до української держави в умовах, коли люди перебувають в окупації – було б не зовсім правильною оцінкою ситуації.
"Це так званий елемент тиску та психологічного насилля, тому що люди виживають", – вважає Саакян.
Експерт наголосив, що є значна частина людей, які активно підтримують Україну, ще частина – підпільно. Про більшість із них ми не можемо говорити, бо це ставить під загрозу їхнє життя. "Коли війна закінчиться ми сильно будьмо здивовані тією кількістю людей, які чинили спротив", – підкреслив політолог.
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