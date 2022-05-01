Разочарованный, что не важен: британский депутат попросил Россию наложить на него санкции

Введенные санкции против России побуждают страну вводить свои силы. Так, Россия ввела персональные санкции в отношении 287 из 650 членов Палаты общин британского парламента.

Впрочем, в списке не было одного из депутатов, не желающего иметь никаких отношений с Россией. Он попросил внести и его фамилию в перечень. Речь идет о Ли Андерсоне.

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Ли Андерсон попросил Россию наложить на него санкции

Так, депутат парламента Британии от Консервативной партии обратился к российскому послу с требованием внести его фамилию в список санкций Кремля.

Он опубликовал письмо, которое прислал послу. В нем Андерсон подчеркнул, что был "разочарован", не увидев своей фамилии в списке.

Меня не было в списке, потому что я не важен!

– написал Андерсон.

Кроме того, депутат указал послу на допущенные ошибки – на самом деле в списке 266 человек, поскольку одна фамилия повторяется дважды, а еще 18 являются членами парламента, которые не заседают.

Напомним , 11 марта правительство Британии внесло в список санкций 386 депутатов Государственной думы России. Россия "взаимно" ввела персональные ограничения в отношении членов Палаты общин британского парламента.

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