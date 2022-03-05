Речь идет о 100 тысячах украинцев, которые активизировались после военного вторжения России.
Достойно внимания На границе Украины и Польши Блинкен и Кулеба обсудили усиление обороноспособности
100 тысяч украинцев присоединились к терробороне
В Нацгвардии заявили, что по завершении войны территориальная оборона станет частью системы обороны Украины.
Гордимся таким подспорьем, вместе до конца!,
– добавили в Нацгвардии.
В Нацгвардии также поблагодарили всех смелых украинцев, демонстрирующих вместе с нами несгибаемый дух украинского воина, подчеркнув, что свет победит темень.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!