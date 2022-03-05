Наразі йдеться про 100 тисяч українців, які активізувалися після військового вторгнення Росії.

Варте уваги На кордоні України та Польщі Блінкен і Кулеба обговорили посилення обороноздатності

100 тисяч українців приєдналися до тероборони

У Нацгвардії заявили, що після завершення війни територіальна оборона стане частиною системи оборони України.

Пишаємося такою підмогою, разом до кінця!,

– додали у Нацгвардії.

У Нацгвардії також подякували всім сміливим українцям, які демонструє разом з нами незламний дух українського воїна, наголосивши, що світло переможе темінь.