Наразі йдеться про 100 тисяч українців, які активізувалися після військового вторгнення Росії.
Варте уваги На кордоні України та Польщі Блінкен і Кулеба обговорили посилення обороноздатності
100 тисяч українців приєдналися до тероборони
У Нацгвардії заявили, що після завершення війни територіальна оборона стане частиною системи оборони України.
Пишаємося такою підмогою, разом до кінця!,
– додали у Нацгвардії.
У Нацгвардії також подякували всім сміливим українцям, які демонструє разом з нами незламний дух українського воїна, наголосивши, що світло переможе темінь.