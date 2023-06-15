Путин озвучил одну из будущих задач, которую он может выполнить. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Роман Свитан.

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Реальная задача

Так, россияне могут прибегнуть к уничтожению всех инфраструктурных объектов, чтобы на определенной территории невозможно было существовать. В основном речь идет о левом берегу Днепра.

Когда российская армия будет разбита, мы выйдем на госграницу, такое уничтожение она может подать как "победу", как выполнение задачи. Это он реально может выполнить,

– акцентирует Свитан.

При уходе россияне могут все взорвать, это будет "санитарная зона". Там украинцы не смогут восстановить человеческую популяцию на протяжении многих лет. Это очередной акт геноцида русскими войсками украинского народа.

"Если это правильно воспринимается военкорами, они начнут это разгонять как выполнение главной задачи "СВО", то Путин ее распространит на более массовую аудиторию. Он разрыхляет почву для восприятия такого рода действий", – подытожил Роман Свитан.

Военный эксперт о заявлениях Путина по поводу "санитарной зоны": смотрите видео

Что Путин наговорил о "санитарной зоне"