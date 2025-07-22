Выступление "Мадяра" на симпозиуме LANDEURO 2025 фактически стало для стран НАТО методичкой по выживанию в условиях современной войны. Об этом сообщил народный депутат VIII созыва Александр Черненко, информирует 24 Канал.

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Дроны меняют войну быстрее, чем НАТО меняет доктрины. Во время симпозиума LANDEURO 2025 в Висбадене (Германия) командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" фактически озвучил приговор действующим стратегиям безопасности НАТО. Они писались для другой войны – с другими технологиями и противником. Его выступление стало не просто "тревожным сигналом для НАТО", а методичкой для выживания в условиях войны новой эпохи, через которую Украина уже проходит,

– заявил Александр Черненко.

Сегодня украинскими воинами при поддержке партнеров "пишется современная мировая доктрина применения беспилотных систем", и эта доктрина в дальнейшем должна лечь в основу национальных систем безопасности стран НАТО. Украинский опыт – это не просто очередной урок с фронта, это прикладная инструкция для выживания Европы и цивилизованного мира, подчеркнул "Мадяр".

По словам Черненко, командующий СБС четко дал понять: мы уже не в "эре дронов" – мы уже в эпохе тотального беспилотного доминирования. Украинские беспилотники уничтожают бронетехнику и живую силу врага точнее и дешевле, чем любая система прошлого века.

"Мадяр" рассказал, как год назад посетил одну из европейских баз НАТО. Ему показали хорошую технику, логистику, казармы. Его ответ был простым: четыре украинских дрон-экипажа уничтожили бы все это за 15 минут, не подходя ближе, чем на 10 километров,

– пишет Черненко.

Он добавил, что Перл-Харбор XXI века не требует авианосцев – достаточно квадрокоптеров за 300 – 400 долларов. И это проблема с точки зрения, например, террористической угрозы: чтобы вывести из строя инфраструктуру европейской страны достаточно сотни обученных людей.

В своей речи на LANDEURO 2025 "Мадяр" отметил, что ни одна страна НАТО не выдержит и недели ежедневных массированных атак 200 – 300 шахедов, которые уже более трех лет выдерживает Украина.

Он также рассказал, что делает Украина и что должен сделать мир.

"Логистика на фронте развивается в направлении наземных роботизированных платформ. Формируется эшелонированная противодроновая "стена" – многоуровневая система, что будет уничтожать любые воздушные объекты на подлете. Украина в режиме реального времени создает новую доктрину военного сдерживания. И вся эта работа – ценой крови украинских воинов. Украинский опыт – это не просто очередной урок с фронта для стран НАТО. Это прикладная инструкция для выживания Европы и цивилизованного мира", – отмечает экс-нардеп, анализируя выступление "Мадяра".