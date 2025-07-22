Виступ Мадяра на симпозіумі LANDEURO 2025 фактично став для країн НАТО методичкою з виживання в умовах сучасної війни. Про це повідомив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, інформує 24 Канал.

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Дрони змінюють війну швидше, ніж НАТО змінює доктрини. Під час симпозіуму LANDEURO 2025 у Вісбадені (Німеччина) командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" фактично озвучив вирок чинним безпековим стратегіям НАТО. Вони писались для іншої війни – з іншими технологіями й противником. Його виступ став не просто "тривожним сигналом для НАТО", а методичкою для виживання в умовах війни нової епохи, крізь яку Україна вже проходить,

– заявив Олександр Черненко.

Сьогодні українськими воїнами за підтримки партнерів "пишеться сучасна світова доктрина застосування безпілотних систем", і ця доктрина надалі має лягти в основу національних систем безпеки країн НАТО. Український досвід – це не просто черговий урок з фронту, це прикладна інструкція для виживання Європи та цивілізованого світу, наголосив "Мадяр".

За словами Черненка, командувач СБС чітко дав зрозуміти: ми вже не в "ері дронів" – ми вже в епосі тотального безпілотного домінування. Українські безпілотники знищують бронетехніку і живу силу ворога точніше та дешевше, ніж будь-яка система минулого століття.

"Мадяр" розповів, як рік тому відвідав одну з європейських баз НАТО. Йому показали гарну техніку, логістику, казарми. Його відповідь була простою: чотири українські дрон-екіпажі знищили б усе це за 15 хвилин, не підходячи ближче, ніж на 10 кілометрів,

– пише Черненко.

Він додав, що Перл-Гарбор XXI століття не потребує авіаносців – достатньо квадрокоптерів за 300 – 400 доларів. І це проблема з погляду, наприклад, терористичної загрози: щоб вивести з ладу інфраструктуру європейської країни достатньо сотні навчених людей.

У своїй промові на LANDEURO 2025 "Мадяр" наголосив, що жодна країна НАТО не витримає і тижня щоденних масованих атак 200 – 300 шахедів, які вже понад три роки витримує Україна.

Він також розповів, що робить Україна та що має зробити світ.

"Логістика на фронті розвивається у напрямку до наземних роботизованих платформ. Формується ешелонована протидронова "стіна" – багаторівнева система, що знищуватиме будь-які повітряні об'єкти на підльоті. Україна в режимі реального часу створює нову доктрину воєнного стримування. І уся ця робота – ціною крові українських воїнів. Український досвід – це не просто черговий урок з фронту для країн НАТО. Це прикладна інструкція для виживання Європи та цивілізованого світу", – наголошує екснардеп, аналізуючи виступ "Мадяра".