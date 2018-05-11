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Разработчик бренда Ukraine Now: Критика и мемы – моя любимая часть процесса

89 Читати новину українською
Над брендом работали год
Над брендом работали год / 24 канал

Вокруг новорожденного логотипа Украины авторства Banda Agency разгорелась жаркая дискуссия. Очевидно, минимализм пришелся украинцам не по вкусу. Почему лототип имеет именно такой концепт, в комментарии сайту "24" рассказал руководитель дизайн-отдела агентства Антон Иванов.

Главной задачей было сделать простой и понятный инструмент для рекламы Украины в Украине и за ее пределами, говорит разработчик. Поэтому решением и стал вариативный логотип, который легко встраивается в любой формат или носитель и подстраивается под сюжет дополнительным элементом – иконкой.

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Шрифт тоже придумали новый и украинский, уверяют в агентстве. Привлекли для разработки шрифтового дизайнера Кирилла Ткачева, а вдохновились творчеством украинского художника-конструктивиста Василия Ермилова.

Выделенным словом "NOW" мы подчеркнули, что в коммуникации всегда говорим об Украине сегодняшнего дня, потому что все самое интересное происходит в нашей стране именно сегодня,
– комментирует Иванов.

Он добавляет, что бренды стран или городов не принадлежат министерствам или госслужащим. А потому любой человек может использовать его в своих целях.

Так, в первый день около 20 компаний попросили предоставить шрифт и логотип для развития нового бренда Украины с помощью своих ресурсов. А на второй день появился онлайн-сервис, где можно написать свое имя и фамилию в стилистике нового бренда.

Люди уже просят стикеры, хотят печатать футболки, ставить логотип на обложки в фейсбуке, рекламировать свой бизнес с помощью нового бренда, и мы поддерживаем это,
– добавляет дизайнер.

На критику Антон реагирует тоже профессионально. Говорит, что инструмент хороший, потому что легко запоминается и "считывается".

"Проверить, хороший ли стиль или логотип, можно очень легко. Если любой человек, освоив графический редактор на телефоне, может сделать мем на основе брендинга, то он останется стилистически "считываемым". Значит, это хороший инструмент, что доказывает жизнеспособность нашей концепции. Поэтому критика и мемы в Facebook – моя любимая часть процесса", – подытожил Иванов.

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Теги: Новости Украины Новости культуры Кабинет Министров Украины Министерство информационной политики
Источник: 24 канал
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