Розробник бренду Ukraine Now: Критика і меми – моя улюблена частина процесу

Навколо новонародженого логотипу України авторства Banda Agency розгорілась палка дискусія. Вочевидь, мінімалізм прийшовся українцям не до смаку. Чому лототип має саме такий концепт, в коментарі сайту "24" розповів керівник дизайн-відділу агенції Антон Іванов.

Головним завданням було зробити простий і зрозумілий інструмент для реклами України та за її межами, говорить розробник. Тому рішенням і став варіативний логотип, який легко вбудовується в будь-який формат або носій і підлаштовується під сюжет додатковим елементом – іконкою.

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Шрифт теж придумали новий і український, переконують в агенції. Мовляв, залучили для розробки шрифтового дизайнера Кирила Ткачова, а надихнулися творчістю українського художника-конструктивіста Василя Єрмілова.

Виділеним словом "NOW" ми підкреслили, що в комунікації завжди говоримо про Україну сьогоднішнього дня, бо все найцікавіше відбувається в нашій країні саме сьогодні,

– коментує Іванов.

Він додає, що бренди країн або міст не належать міністерствам або держслужбовцям. А тому будь-яка людина може використовувати його в своїх цілях.

Так, першого дня близько 20 компаній попрохали надати шрифт і логотип для розвитку нового бренду України за допомогою своїх ресурсів. А другого дня з'явився онлайн-сервіс, де можна написати своє ім'я і прізвище в стилістиці нового бренду.

Люди вже просять стікери, хочуть друкувати футболки, ставити логотип на обкладинки в фейсбуці, рекламувати свій бізнес з допомогою нового бренда і ми підтримуємо це,

– додає дизайнер.

На критику Антон реагує теж "професійно". Говорить, що інструмент хороший, бо легко запам'ятовується і "зчитується".

"Перевірити, хороший стиль або логотип, можна дуже легко. Якщо будь-яка людина, освоївши графічний редактор на телефоні, може зробити мем на основі брендингу, то він залишиться стилістично "зчитуваним". Значить, це хороший інструмент, що доводить життєздатність нашої концепції. Тому критика і меми у Facebook – моя улюблена частина процесу, – підсумував Іванов.

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