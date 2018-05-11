20:14
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Розробник бренду Ukraine Now: Критика і меми – моя улюблена частина процесу

236 Читать новость на русском
Над брендом працювали рік
Над брендом працювали рік / 24 канал

Навколо новонародженого логотипу України авторства Banda Agency розгорілась палка дискусія. Вочевидь, мінімалізм прийшовся українцям не до смаку. Чому лототип має саме такий концепт, в коментарі сайту "24" розповів керівник дизайн-відділу агенції Антон Іванов.

Головним завданням було зробити простий і зрозумілий інструмент для реклами України та за її межами, говорить розробник. Тому рішенням і став варіативний логотип, який легко вбудовується в будь-який формат або носій і підлаштовується під сюжет додатковим елементом – іконкою.

Читайте також: 11 мільйонів на YouTube: як діти "підірвали" інтернет українським кавером на "Despaсito"

Шрифт теж придумали новий і український, переконують в агенції. Мовляв, залучили для розробки шрифтового дизайнера Кирила Ткачова, а надихнулися творчістю українського художника-конструктивіста Василя Єрмілова.

Виділеним словом "NOW" ми підкреслили, що в комунікації завжди говоримо про Україну сьогоднішнього дня, бо все найцікавіше відбувається в нашій країні саме сьогодні,
 – коментує Іванов.

Він додає, що бренди країн або міст не належать міністерствам або держслужбовцям. А тому будь-яка людина може використовувати його в своїх цілях.

Так, першого дня близько 20 компаній попрохали надати шрифт і логотип для розвитку нового бренду України за допомогою своїх ресурсів. А другого дня з'явився онлайн-сервіс, де можна написати своє ім'я і прізвище в стилістиці нового бренду.

Люди вже просять стікери, хочуть друкувати футболки, ставити логотип на обкладинки в фейсбуці, рекламувати свій бізнес з допомогою нового бренда і ми підтримуємо це,
– додає дизайнер.

На критику Антон реагує теж "професійно". Говорить, що інструмент хороший, бо легко запам'ятовується і "зчитується".

"Перевірити, хороший стиль або логотип, можна дуже легко. Якщо будь-яка людина, освоївши графічний редактор на телефоні, може зробити мем на основі брендингу, то він залишиться стилістично "зчитуваним". Значить, це хороший інструмент, що доводить життєздатність нашої концепції. Тому критика і меми у Facebook – моя улюблена частина процесу, – підсумував Іванов.

Читайте також: Урядовець про скандал з Ukraine Now: головне – як працюватиме логотип України у світі

Теги: Новини України Новини культури Кабінет Міністрів України Міністерство інформаційної політики
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 53
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 267
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1861
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1139
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 463
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук