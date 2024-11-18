24 Канал пишет со ссылкой на RMF24, что Анджей Дуда приветствовал американское разрешение на удары дальнобойным оружием по России.

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Что сказал Дуда о разрешении Байдена бить ракетами ATACAMS

Я приветствую это решение президента Джо Байдена. Я считаю, что Украина должна иметь такие средства обороны, чтобы оттеснить эту российскую глубинку, чтобы она не была так близко к линии фронта, особенно в ситуации, когда россияне приглашают своих союзников участвовать в этой войне на их стороне – сейчас там есть северокорейские солдаты,

– заявил польский президент.

По его словам, это в корне изменит ситуацию на линии фронта. Дуда добавил, что Россия четко видит, что Украина получает сильную, решительную поддержку, и что эта сильная и жесткая позиция Запада против агрессии против суверенного и независимого государства является здесь абсолютно неумолимой и последовательной.

Это очень важный, возможно, даже переломный момент в этой войне,

– заверил польский лидер.

Он добавил, что ракеты, которые Украина сможет использовать для поражения целей в глубине России, заставят россиян отойти от линии фронта и от границ Украины, уменьшив способность России проводить наступательные операции.

Анджей Дуда добавил, что это решение имеет исключительно оборонительный характер, что позволяет Украине более эффективно защищаться от российской агрессии.