24 Канал пише з посиланням на RMF24, що Анджей Дуда привітав американський дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії.
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Що сказав Дуда про дозвіл Байдена бити ракетами ATACAMS
Я вітаю це рішення президента Джо Байдена. Я вважаю, що Україна повинна мати такі засоби оборони, щоб відтіснити цю російську глибинку, щоб вона не була так близько до лінії фронту, особливо в ситуації, коли росіяни запрошують своїх союзників брати участь у цій війні на їхньому боці – зараз там є північнокорейські солдати,
– заявив польський президент.
За його словами, це докорінно змінить ситуацію на лінії фронту. Дуда додав, що Росія чітко бачить, що Україна отримує сильну, рішучу підтримку, і що ця сильна і жорстка позиція Заходу проти агресії проти суверенної та незалежної держави є тут абсолютно невблаганною і послідовною.
Це дуже важливий, можливо, навіть переломний момент у цій війні,
– запевнив польський лідер.
Він додав, що ракети, які Україна зможе використовувати для ураження цілей в глибині Росії, змусять росіян відійти від лінії фронту і від кордонів України, зменшивши здатність Росії проводити наступальні операції.
Анджей Дуда додав, що це рішення має виключно оборонний характер, що дозволяє Україні більш ефективно захищатися від російської агресії.