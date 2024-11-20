Украина получила возможность наносить удары по российской территории ракетами ATACMS, что вызвало волну обсуждений среди союзников. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на CBC, Rai News и пресс-конференцию встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

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Как другие страны отреагировали на разрешение США наносить удары по России для Украины

Канада открыто поддержала это решение, заявив о необходимости помогать Украине в ее борьбе с агрессией. Министр обороны Билл Блэр отметил, что позиция Оттавы всегда заключалась в поддержке использования дальнобойного оружия, которое союзники предоставляют Киеву. По его словам, Канада не накладывает никаких ограничений на применение переданного вооружения.

Италия, в свою очередь, занимает осторожную позицию. Премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что они не будут менять своей стратегии, которая направлена на поддержку Украины через обеспечение противовоздушной обороны. Она также признала право других государств выбирать собственный подход, но подчеркнула, что Италия будет действовать в соответствии с собственными приоритетами.

Высказался по этому поводу и представитель Европейского Союза Жозеп Боррель, который отметил, что решение США является обоснованным и соответствует международному праву. Он отметил, что такие удары должны быть ограниченными по масштабу и не приводить к значительной эскалации.

Это то, о чем украинцы просили долгое время. И я особенно поддерживал эту просьбу, потому что я думаю, что, во-первых, это соответствует международному праву, и потому, что украинцы должны иметь возможность ответить на российские атаки, даже если они происходят с российской территории,

– подчеркнул Боррель.

А вот Кремль резко отреагировал на разрешение США использовать ракеты ATACMS по территории России, назвав это шагом, усиливающим напряжение в конфликте. Песков заявил, что это решение является сознательной попыткой разжечь напряжение, добавляя "масла в огонь".