В частности, об этом представитель МИД Украины Георгий Тихий рассказал во время брифинга, информирует 24 Канал.

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Разрешение бить оружием Запада по целям в России

Журналисты преподнесли два вопроса. В частности, один из которых касается возможности бить по военным объектам на территории России оружием Запада. Там обратили внимание, что глава комитета внешних дел Соединенных Штатов якобы заявил, что Блинкен едет в Украину, чтобы предоставить разрешение бить ATACAMS по территории России.

Поэтому у представителя МИД спросили, действительно ли планируется встреча в ближайшее время с Блинкеном и главой МИД Великобритании и насколько наша страна приближена к возможности использовать западные ракеты для атак по России, чтобы приближать нашу победу.

По словам Тихого, эта тема звучит во всех переговорах нового министра, его позиция по этому поводу непоколебима, что Украина по международному праву имеет полное право бить по легитимным военным целям, законных военных целях, на территории России любым оружием, которая в Украине имеется, потому что это международное право. И, как отметил представитель МИД, это больше, чем международное право, это "логика какой-то обычной человеческой справедливости".

"Россия напала на Украину по собственному усмотрению и абсолютно логично и легитимно, что Украина имеет право бить по законным целям на территории России", – добавил Тихий.

Он указал, что есть понимание, что решение для наших партнеров и союзников требует времени. У них, как обратил внимание Тихий, есть и колебания, и сомнения, с которыми дипломатическая система Украины активно работает.

Он сказал, что Украина не считает это разрешение эскалацией. Как показала операция на Курщине, эти "красные линии" являются мнимыми и страхи относительно эскалации являются мнимыми.

"Поэтому эта работа продолжается очень активно на всех уровнях и будет продолжаться", – отметил представитель МИД.

Относительно визита Энтони Блинкена, государственного секретаря США, то Георгий Тихий отметил, что он будет в Киеве вместе с главой британского МИД.

"Будем рады приветствовать их в Киеве, вести переговоры по ряду вопросов", – отметил он. Тихий отметил, что они будут говорить, как в дальнейшем укрепить и развивать стратегическое партнерство между странами.

"По конкретным темам, я не буду забегать вперед, думаю, мы оставим пространство для дипломатии. Эти переговоры состоятся и мы будем информировать вас об их итогах, чтобы сейчас не навредить ходу этих переговоров", – подытожил спикер МИД.

"Мы становимся ближе к этому решению все время, это и, потому что работа очень активная... Мы не хотим забегать вперед и анонсировать пока над этим идет работа", – сказал Тихий.