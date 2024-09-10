Зокрема, про це речник МЗС України Георгій Тихий розповів під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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Дозвіл бити зброєю Заходу по цілях у Росії

Журналісти піднесли два питання. Зокрема, одне з яких стосується можливості бити по військових об'єктах на території Росії зброєю Заходу. Там звернули увагу, що очільник комітету зовнішніх справ Сполучених Штатів начебто заявив, що Блінкен їде в Україну, щоб надати дозвіл бити ATACAMS по території Росії.

Тож у речника МЗС запитали, чи справді планується зустріч у найближчий час з Блінкеном та главою МЗС Британії та наскільки наша країна наближена до можливості використовувати західні ракети для атак по Росії, щоб наближати нашу перемогу.

За словами Тихого, ця тема лунає у всіх переговорах нового міністра, його позиція з цього приводу непохідна, що Україна за міжнародним правом має повне право бити по легітимних військових цілях, законних військових цілях, на території Росії будь-якою зброєю, яка в Україні наявна, тому що це міжнародне право. І, як зазначив представник МЗС, це більше, ніж міжнародне право, це "логіка якоїсь звичайної людської справедливості".

"Росія напала на Україну за власним розсудом і абсолютно логічно та легітимно, що Україна має право бити по законних цілях на території Росії", – додав Тихий.

Він вказав, що є розуміння, що рішення для наших партнерів і союзників потребує часу. В них, як звернув увагу Тихий, є і вагання, і сумніви, з якими дипломатична система України активно працює.

Він сказав, що Україна не вважає цей дозвіл ескалацією. Як показала операція на Курщині, ці "червоні лінії" є уявними і страхи щодо ескалації є уявними.

"Тому ця робота триває дуже активно на всіх рівнях і буде тривати", – наголосив речник МЗС.

Щодо візиту Ентоні Блінкена, державного секретаря США, то Георгій Тихий зазначив, що він буде у Києві разом з очільником британського МЗС.

"Будемо раді вітати їх в Києві, вести переговори з низки питань", – зазначив він. Тихий зазначив, що вони будуть говорити, як надалі зміцнити та розвивати стратегічне партнерство між країнами.

"Щодо конкретних тем, я не буду забігати наперед, думаю, ми залишимо простір для дипломатії. Ці переговори відбудуться і ми будемо інформувати вас про їхні підсумки, щоб зараз не нашкодити ходу цих переговорів", – підсумував речник МЗС.

"Ми стаємо ближче до цього рішення весь час, це та, тому що робота дуже активна… Ми не хочемо забігати наперед і анонсувати поки над цим йде робота", – сказав Тихий.