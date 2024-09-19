Соответствующую резолюцию принял Европарламент 19 сентября. Там говорится, что Украина должна иметь возможность полноценно защищаться.

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Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружений, поставленных в Украину, против законных военных целей на российской территории, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом и оставляет Украину уязвимой к нападениям на ее население и инфраструктуру,

– говорится в резолюции Европарламента.

"За" проголосовали 425 депутатов, против – 131, еще 63 – воздержались.

В документе говорится, что без отмены текущих ограничений Украина:

не может в полной мере реализовать свое право на самооборону,

остается уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру.

Парламент подчеркнул, что недостаточные поставки боеприпасов и ограничения на их использование могут свести на нет влияние усилий, приложенных сегодня, и выражает сожаление по поводу уменьшения объемов двусторонней военной помощи Украине со стороны стран ЕС.

Депутаты Европарламента также повторно призвали государства-члены выполнить свое обязательство до марта 2023 года поставить Украине один миллион боеприпасов, а также ускорить поставки оружия, систем противовоздушной обороны и боеприпасов, включая ракеты Taurus,

– заявили в Европарламенте.

Там повторили свою позицию, согласно которой все страны ЕС и союзники по НАТО должны коллективно и индивидуально взять на себя обязательства ежегодно предоставлять Украине военную поддержку в размере не менее 0,25% своего ВВП.

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Резолюция Европарламента также призывает государства-члены ЕС продолжать и расширять санкционную политику Совета ЕС против России, Беларуси, а также стран и организаций, не входящих в ЕС, но предоставляющих России военные технологии и технологии двойного назначения

Евродепутаты осудили недавнюю передачу Ираном баллистических ракет России и призвали к усилению санкций против Тегерана и Северной Кореи за их участие в поддержке войны России против Украины,

– объяснили в Европарламенте.

Также они хотят видеть больше китайских физических и юридических лиц в списке санкций ЕС, а также более жесткие меры для систематического решения проблемы обхода санкций компаниями из ЕС, третьими сторонами и странами, не являющимися членами ЕС.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что, призывая ЕС и его государства-члены работать над достижением мирного решения войны, любое решение должно основываться на полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Депутаты объяснили, что ответственность за российские военные преступления и репарации и другие выплаты со стороны Москвы являются важными аспектами любого решения. Поэтому депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС и партнеры-единомышленники создали надежный правовой режим для конфискации российских активов, замороженных ЕС в рамках попыток компенсировать Украине огромные убытки, которых она понесла.