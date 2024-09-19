Відповідну резолюцію ухвалив Європарламент 19 вересня. Там мовиться, що Україна повинна мати можливість повноцінно захищатися.
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Що відомо про заяву Європарламенту
Європарламент закликає держави-члени негайно зняти обмеження на використання західних систем озброєнь, поставлених в Україну, проти законних військових цілей на російській території, оскільки це перешкоджає здатності України повною мірою реалізувати своє право на самооборону згідно з міжнародним публічним правом і залишає Україну вразливою до нападів на її населення та інфраструктуру,
– мовиться в резолюції Європарламенту.
"За" проголосували 425 депутатів, проти – 131, ще 63 – утрималися.
У документі мовиться, що без скасування поточних обмежень Україна:
- не може повною мірою реалізувати своє право на самооборону,
- залишається вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.
Парламент підкреслив, що недостатнє постачання боєприпасів та обмеження на їх використання можуть звести нанівець вплив зусиль, докладених сьогодні, і висловлює жаль з приводу зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн ЄС.
Депутати Європарламенту також повторно закликали держави-члени виконати своє зобов'язання до березня 2023 року поставити Україні один мільйон боєприпасів, а також прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети Taurus,
– заявили в Європарламенті.
Там повторили свою позицію, згідно з якою всі країни ЄС і союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобов'язання щорічно надавати Україні військову підтримку в розмірі не менше 0,25% свого ВВП.
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Резолюція Європарламенту також закликає держави-члени ЄС продовжувати та розширювати санкційну політику Ради ЄС проти Росії, Білорусі, а також країн і організацій, що не входять до ЄС, але надають Росії військові технології та технології подвійного призначення
Євродепутати засудили нещодавню передачу Іраном балістичних ракет Росії та закликали до посилення санкцій проти Тегерана і Північної Кореї за їхню участь у підтримці війни Росії проти України,
– пояснили в Європарламенті.
Також вони хочуть бачити більше китайських фізичних та юридичних осіб у списку санкцій ЄС, а також більш жорсткі заходи для систематичного розв'язання проблеми обходу санкцій компаніями з ЄС, третіми сторонами та країнами, що не є членами ЄС.
Депутати Європарламенту підкреслили, що, закликаючи ЄС та його держави-члени працювати над досягненням мирного вирішення війни, будь-яке рішення має ґрунтуватися на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Депутати пояснили, що відповідальність за російські воєнні злочини та репарації та інші виплати з боку Москви є важливими аспектами будь-якого рішення. Тому депутати Європарламенту хочуть, щоб ЄС та партнери-однодумці створили надійний правовий режим для конфіскації російських активів, заморожених ЄС в рамках спроб компенсувати Україні величезні збитки, яких вона зазнала.