За первые 8 часов после запуска новой функции в Дії было сгенерировано более 90 тысяч разрешений на оружие. Актуальные цифры министр назвал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Сколько разрешений на оружие сгенерировали в Дие сейчас

Новая услуга стала возможной благодаря людям, которые в опросе через Дию указали на необходимость такого сервиса.

Мы недавно запустили этот сервис, и на сегодня уже 244 тысяч граждан сгенерировали разрешения на оружие, и активно продолжают использовать этот сервис. Напомню, что в 2022 году мы запустили опрос, он стал одним из самых масштабных в Дії. В нем приняли участие 1,7 миллиона украинцев, которые как раз и поддержали эту услугу,

– рассказал Михаил Федоров.

Услуга становится все более популярной среди украинцев.

В октябре 2024-го глава Минцифры отмечал, что новый сервис в Дії будет отображать сведения об оружии, о разрешении на оружие и предоставит возможность заказать выписку из Единого реестра оружия.

А 25 ноября вступил в силу закон о совершенствовании порядка получения и декларирования огнестрельного оружия.