Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл рассказал 24 каналу, что, в начале полномасштабного вторжения, он был расстроен тем, что Запад не очень охотно оказывал военную поддержку Украине. Это было обусловлено опасением вовлечения в войну с Россией.

Смотрите также "Время это сделать": Кулеба призвал партнеров предоставить обещанные системы Patriot

Военная поддержка Британии

Шон Белл отметил, что удивительная отвага и упорство украинских солдат способствовала обороне и позволила дать мощный отпор оккупантам.

Это поражало, и с тех пор Запад начал поставлять противотанковое оружие. Благодаря лидерству Великобритании Украина получила танки Challenger 2 и Leopard 2. После этого присоединились и США и предоставили дальнобойное оружие, однако это был медленный процесс,

– сказал он.

По словам военного аналитика, НАТО четко дает понять, что не хочет играть по плану Владимира Путина. Он воюет не только с Украиной, но и с Западом из-за риска ядерного конфликта.

Правительство Великобритании заявило, что после передачи своего оружия, если Украина использует его в соответствии с нормами международного гуманитарного права, то там не будут волноваться как именно оно будет применено,

– отметил он.

Договоренность между западными странами

Шон Белл подчеркнул, что между США, Великобританией, Францией и несколькими другими странами есть соглашение о том, чтобы каждая страна позволила использование своих дальнобойных ракет вглубь России. Однако должна быть договоренность между всеми.

По его мнению, в Лондоне самостоятельно пока не готовы принять решение о применении своих ракет по территории России без согласования с другими странами.

Это не связано с уменьшением поддержки Украины. Говорится об определенных финансовых проблемах внутри страны. Однако, несмотря на это все, Великобритания выделяет большие суммы и военную поддержку для Украины,

– отметил военный аналитик.