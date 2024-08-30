Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці, військовий аналітик Шон Белл розповів 24 Каналу, що, на початку повномасштабного вторгнення, він був засмучений тим, що Захід не дуже охоче надавав військову підтримку Україні. Це було зумовлено побоюванням залучення у війну з Росією.

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Військова підтримка Британії

Шон Белл наголосив, що дивовижна відвага та завзятість українських солдатів сприяла обороні та дозволила дати потужну відсіч окупантам.

Це вражало, і з того часу Захід почав постачати протитанкову зброю. Завдяки лідерству Великої Британії Україна отримала танки Challenger 2 та Leopard 2. Після цього долучились і США та надали далекобійну зброю, однак це був повільний процес,

– сказав він.

За словами військового аналітика, НАТО чітко дає зрозуміти, що не хоче грати за планом Владіміра Путіна. Він воює не лише з Україною, але й із Заходом через ризик ядерного конфлікту.

Уряд Британії заявив, що після передачі своєї зброї, якщо Україна використовує її відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, то там не хвилюватиметься як саме вона буде застосована,

– зазначив він.

Домовленість між західними країнами

Шон Белл підкреслив, що між США, Великою Британією, Францією та кількома іншими країнами є угода щодо того, аби кожна країна дозволила використання своїх далекобійних ракет вглиб Росії. Однак має бути домовленість між усіма.

На його думку, у Лондоні самостійно поки не готові ухвалити рішення про застосування своїх ракет по території Росії без погодження з іншими країнами.

Це не пов'язано зі зменшенням підтримки України. Мовиться про певні фінансові проблеми всередині країни. Однак, попри це все, Великобританія виділяє великі суми та військову підтримку для України,

– зауважив військовий аналітик.