Недавно Джо Байден, в завершение своей каденции, предоставил Украине разрешение бить вглубь России. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что такое решение может повлиять на завершение войны, если военная помощь США, уже при поддержке Трампа, будет достаточно большой.

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Взаимодействие республиканцев и демократов

По словам Валерия Клочко, есть несколько индикаторов, которые будут указывать на продуктивное взаимодействие между республиканцами и демократами. Однако стоит заметить, что Республиканская партия, по результатам выборов, будет иметь большинство в Палате представителей США.

"Голосование в Конгрессе по предложению Байдена списать Украине долг в сумме 4,7 миллиарда долларов покажет, действительно ли демократы и республиканцы сотрудничают в вопросе сдерживания российской агрессии", – сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Он отметил, что в дальнейшем было бы очень хорошо для Сил обороны получить разрешение на применение ракет "Томагавк".

Важно! Россия резко отреагировала на решение Байдена разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ, назвав это шагом к мировой войне. В Совете Федерации заявили о готовности Москвы немедленно ответить на этот "беспрецедентный шаг".

Решение по "Томагавкам" может стать ответом на российскую атаку 21 ноября 2024 года, когда противник атаковал Украину межконтинентальной баллистической ракетой.

"Томагавки" как раз помогут уничтожить несколько российских объектов. Я уже не исключаю такое решение, потому что, в ответ на неоднозначную позицию Европы, американцы могут продемонстрировать большую стойкость и решительность,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Он добавил, что позиция Трампа может значительно помочь, ведь он говорит о мире с Россией через силу.