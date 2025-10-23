Есть определенные нормы: нужно ли людям, которые живут в горах, иметь специальные разрешения

Люди, которые проживают в горах в пограничной зоне, должны иметь соответствующие документы. Во время военного сстану пребывания в горной местности на границе Украины серьезно контролируется.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал помощник начальника Черновицкого пограничного отряда – начальник пресс-службы Игорь Заруднев.

Какие условия для проживания в горах в Украине?

По словам пограничников, 5-километровая зона в горах считается пограничной полосой, которую во время военного положения усиленно контролируют. Законодательство определяет, что на проживание в такой местности нужно иметь разрешение.

Но разрешение делается один раз. Также если человек проживает в этой зоне, имеет регистрацию проживания или у него есть недвижимость, например дача, а он прописан в другом месте, то тоже дадут разрешение один раз,

– отметил Игорь Заруднев.

Спикер также ответил, могут ли люди оставаться в горах на ночь во время походов, например, в палатках. По его словам, это разрешено за пределами пограничной полосы. При наличии разрешения ночевать можно и за 5 километров до границы.

К слову, в горах в Закарпатской области комендантский час не действует, ведь его не ввели на территории всего региона. Тогда как в Черновицкой или Ивано-Франковской области ограничения на передвижение по горам ночью действуют.

Заметим! Любой гражданин может получить письменное разрешение для пребывания, въезда, проживания или выполнения работ в пределах пограничной полосы. Его выдает руководитель органа охраны государственной границы, на участке которого человек планирует находиться.

Какие еще ограничения действуют в горах?