Это следует из его комментариев во время брифинга в понедельник, 18 ноября, сообщает 24 Канал.

Смотрите также США разрешили Украине бить ATACMS по России: все, что известно о важном решении Вашингтона

Что сказали в Госдепе о разрешении на удары вглубь России

На просьбу прокомментировать данные СМИ о разрешении на удары вглубь России представитель Госдепа Соединенных Штатов заявил, что "сегодня у меня нет сообщений об изменении нашей политики".

После этого Миллер напомнил о роли США в поддержке Украины, в частности создании Контактной группы по вопросам поддержки Украины и привлечения России к ответственности за ее действия.

Он отказался говорить о разрешении на удары ATACMS по России и на просьбу прокомментировать заявление МИД России по этому поводу, где предостерегают США от эскалации "конфликта".

Миллер подчеркнул, что именно Россия "то и дело приводила к эскалации конфликта".

В частности, вспомним о последних месяцах, когда Россия заручилась поддержкой более 11 тысяч военных Северной Кореи, которые теперь находятся на фронте в Курской области и ведут боевые действия против украинских военных. Это – существенная эскалация со стороны России,

– резюмировал представитель Госдепа США.