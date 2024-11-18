Це випливає з його коментарів під час брифінгу в понеділок, 18 листопада, повідомляє 24 Канал.

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Що сказали у Держдепі про дозвіл на удари вглиб Росії

На прохання прокоментувати дані ЗМІ про дозвіл на удари вглиб Росії речник Держдепу Сполучених Штатів заявив, що "сьогодні в мене немає повідомлень щодо зміни нашої політики".

Після цього Міллер нагадав про роль США в підтримці України, зокрема створенні Контактної групи з питань підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за її дії.

Він відмовився говорити про дозвіл на удари ATACMS по Росії й на прохання прокоментувати заяву МЗС Росії стосовно цього, де застерігають США від ескалації "конфлікту".

Міллер підкреслив, що саме Росія "раз у раз призводила до ескалації конфлікту".

Зокрема, згадаймо про останні місяці, коли Росія заручилась підтримкою понад 11 тисяч військових Північної Кореї, які тепер перебувають на фронті в Курській області й ведуть бойові дії проти українських військових. Це – суттєва ескалація з боку Росії,

– резюмував представник Держдепу США.