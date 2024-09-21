В эфире телемарафона министр обороны рассказал, что во время разговоров партнеры ни разу не говорили о том, что предоставление разрешения на удары вглубь России невозможно, передает 24 Канал.

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Категорического отказа никогда не было

Умеров подчеркнул, что Украина имеет хорошие отношения со всеми западными союзниками.

Ни разу нам не говорили, что это невозможно (разрешение на дальнобойные удары – 24 Канал), просто они погружены в свои операционные вопросы, чтобы получить разрешение для того, чтобы быть на safe side (безопасной стороне – 24 Канал),

– объяснил глава Минобороны.

Кроме того, есть еще тонкости внутреннего процесса принятия решений. Так, в некоторых странах нужно получить "зеленый свет" от парламента или Совета нацбезопасности и обороны. "Мы их понимаем, слышим и ждем, когда нам предоставят это разрешение", – добавил Умеров.

К слову, план победы президента Зеленского, который он намерен представить в 20-ых числах сентября Байдену, Харрис и Трампу, содержит пункт о том, что Украина должна иметь право самостоятельно решать, как использовать предоставленное ей оружие.