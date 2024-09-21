В ефірі телемарафону міністр оборони розповів, що під час розмов партнери жодного разу не говорили про те, що надання дозволу на удари вглиб Росії є неможливим, передає 24 Канал.

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Категоричної відмови ніколи не було

Умєров підкреслив, що Україна має добрі стосунки з усіма західними союзниками.

Жодного разу нам не казали, що це неможливо (дозвіл на далекобійні удари – 24 Канал), просто вони занурені у свої операційні питання, щоб отримати дозвіл для того, щоб бути на safe side (безпечному боці – 24 Канал),

– пояснив голова Міноборони.

Окрім того, є ще тонкощі внутрішнього процесу ухвалення рішень. Так, у деяких країнах потрібно отримати "зелене світло" від парламенту або Ради нацбезпеки і оборони. "Ми їх розуміємо, чуємо і чекаємо, коли нам нададуть цей дозвіл", – додав Умєров.

До слова, план перемоги президента Зеленського, який він має намір представити у 20-их числах вересня Байдену, Гарріс і Трампу, містить пункт про те, що Україна повинна мати право самостійно вирішувати, як використовувати надану їй зброю.