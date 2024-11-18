Об этом Фицо заявил в своем обращении, которое опубликовал в фейсбуке, пишет 24 Канал.

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Фицо отреагировал на разрешение Украине бить ATACMS по России

Фицо считает, что президент США Джо Байден санкционировал использование ATACMS по целям на территории России "с четкой целью – полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".

Премьер Словакии добавил, что поручил главе МИД Юраю Бланару и министру обороны Роберту Калиняку не поддерживать решение США ни на одном международном форуме и любым способом.

Это беспрецедентная эскалация напряженности,

– считает Фицо.

Словацкий премьер также выразил удивление тем, как быстро некоторые европейские страны поддержали решение США, и заявил, что для Словакии как соседа Украины крайне важно, чтобы там был мир.

"Те, кто хочет видеть продолжение войны в Украине, вредят национально-государственным интересам", – резюмировал он.

Добавим, что под публикацией с обращением он написал, что якобы те, кто поддерживает решение американского президента Джо Байдена, тот поддерживает начало третьей мировой войны.

Напомним, все, что известно о разрешении США на удары по России, читайте в материале 24 Канала.