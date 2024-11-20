Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что разрешение на удары по России однозначно может повлиять на ход войны. Конечно, есть вопросы по количеству ракет и территорий, куда можно бить.

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Как разрешение на удары по России поможет Украине

В этом контексте стоит вспомнить нынешний удар по военному арсеналу в Торопце, где было действительно масштабное поражение. Там, по разным данным, хранились и артиллерийские снаряды, и баллистические ракеты и т.п. И тогда, вероятно, работали только беспилотники.

После того удара нельзя было сказать, что враг сдал позиции. Но темп его наступления снизился. Почему? Потому что на этом складе хранилось около 30-40% годового производства артиллерийских снарядов в России. Удар по Карачеву, который случился 19 ноября ночью, таки самый. Там также хранится ракетно-артиллерийское вооружение. В том числе и авиабомбы,

– сказал Нарожный.

Наши военные подтверждали, что сейчас артиллерия является основным средством огневого поражения российских оккупантов. Соответственно задача Украины – выбивать вражескую артиллерию. Это можно делать как напрямую через контрбатарейную борьбу, так и через удары по военным арсеналам России, различных заводах, где производят снаряды, порох и т.п.

Еще одна проблема – российская авиация. Украина пока не имеет возможностей регулярно выбивать вражеские самолеты в воздухе. Но удары ракетами по аэродромам – также решение.

Мы можем уничтожать самолеты, аэродромную инфраструктуру, склады с авиабомбами именно через ракетные атаки. Поэтому для нас это разрешение является важным решением,

– подчеркнул Нарожный.

Добавим, по данным СМИ, ночью 19 ноября Украина впервые ударила по территории России баллистическими ракетами ATACMS. Удалось успешно поразить военный объект вблизи города Карачев в Брянской области.