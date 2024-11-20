Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що дозвіл на удари по Росії однозначно може вплинути на хід війни. Звісно, є питання щодо кількості ракет та територій, куди можна бити.

Дивіться також Чому Путін змінив ядерну доктрину Росії та для чого знову погрожує ударом по Україні

Як дозвіл на удари по Росії допоможе Україні

У цьому контексті варто згадати цьогорічний удар по військовому арсеналу в Торопці, де було дійсно масштабне ураження. Там, за різними даними, зберігалися і артилерійські снаряди, і балістичні ракети тощо. І тоді, ймовірно, працювали лише безпілотники.

Після того удару не можна було сказати, що ворог здав позиції. Але темп його наступу знизився. Чому? Бо на цьому складі зберігалося близько 30-40% річного виробництва артилерійських снарядів в Росії. Удар по Карачеву, який стався 19 листопада вночі, таки самий. Там також зберігається ракетно-артилерійське озброєння. Зокрема й авіабомби,

– сказав Нарожний.

Наші військові підтверджували, що зараз артилерія є основним засобом вогневого ураження російських окупантів. Відповідно завдання України – вибивати ворожу артилерію. Це можна робити як напряму через контрбатарейну боротьбу, так і через удари по військових арсеналах Росії, різних заводах, де виробляють снаряди, порох тощо.

Ще одна проблема – російська авіація. Україна поки не має можливостей регулярно вибивати ворожі літаки в повітрі. Але удари ракетами по аеродромах – також рішення.

Ми можемо знищувати літаки, аеродромну інфраструктуру, склади з авіабомбами саме через ракетні атаки. Тому для нас цей дозвіл є важливим рішенням,

– підкреслив Нарожний.

Додамо, за даними ЗМІ, вночі 19 листопада Україна вперше вдарила по території Росії балістичними ракетами ATACMS. Вдалося успішно уразити військовий об'єкт поблизу міста Карачев у Брянській області.