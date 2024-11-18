В эфире 24 Канала советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию относительно предоставления Украине разрешения на удары западным оружием по России. Он назвал сообщения, которые появились в медиа, информационными заявлениями.

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Разрешение на удары по России

Как отметил советник председателя ОПУ, партнеры официально на брифинге должны заявить, что Украина имеет право воевать в контрвойне в рамках международного права, а соответственно любые удары по территории России являются юридически и фактически законными.

Важно! Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что его страна не предоставила Украине ракеты большой дальности и не изменила свою позицию относительно разрешений на нанесение ударов вглубь России. Аналогичная ситуация и с Великобританией.

В рамках международного права наносить удары по территории России – это обязанность страны, которая себя защищает и здесь не нужны какие-то отдельные юридически оформленные разрешения. Президент Украины вчера достаточно четко сказал, что удары наносятся не словами. Ракеты сами за себя скажут.

В зоне поражения 250 километров от границы с Украиной размещено около 300 – 350 объектов военной инфраструктуры. В частности, стратегические военные производства, стратегические авиационные базы, полигоны и тому подобное.

Пока ничего не изменилось. Если мы увидим уничтожение этой инфраструктуры, то тогда можно будет говорить, что демократическая коалиция наконец осознала, какого типа войну ведет Россия, и что, кроме телефонных звонков, нужны соответствующие инструменты принуждения,

– отметил Подоляк.

Инструменты принуждения России

На сегодня инструментами принуждения России к адекватному восприятию являются только три:

масштабированные дальнобойные удары. Для этого Украина должна получить не просто формальные или неформальные разрешения, а соответствующее количество инструментов. Масштабированные атаки по военной инфраструктуре России будут иметь существенное влияние на ход событий в этой войне;

Для этого Украина должна получить не просто формальные или неформальные разрешения, а соответствующее количество инструментов. Масштабированные атаки по военной инфраструктуре России будут иметь существенное влияние на ход событий в этой войне; другие экономические отношения с Россией. То есть нельзя одновременно накладывать на страну-агрессора санкции и одновременно на более чем 200 миллиардов евро закупать нефтепродукты;

То есть нельзя одновременно накладывать на страну-агрессора санкции и одновременно на более чем 200 миллиардов евро закупать нефтепродукты; прекратить дипломатически стимулировать Россию продолжать агрессию. Как только появляется публикации о том, что надо как-то договориться с Россией, заставить Украину отдать свои территории и тогда будет "мир" на европейском континенте, то после этого Путин наносит массированные удары.

Все это (сообщения о якобы предоставлении Украине разрешения на удары – 24 Канал) и является элементами информационного стимулирования России продолжать агрессию,

– сказал советник председателя ОПУ.

В то же время россияне настойчиво предлагают некоторым странам осознать, что они не будут останавливаться ни на какой-то мифической линии разграничения, ни на тех территориях, которые они сегодня оккупировали. Ведь у России совсем другая цель, которую страна-агрессор еще не достигла.