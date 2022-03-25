Разрушали все, им, видно, это доставляло удовольствие: женщина, эвакуировавшаяся из Бородянки
Россия начала полномасштабную войну с Украиной утром 24 февраля. Люди проснулись на рассвете от взрывов и поняли, что страшные прогнозы оправдались. В осаде оказались города вблизи Киева, жителям которых пришлось не один день скрываться в подвалах без света, воды и тепла. Под удар попало и пгт Бородянка.
Жительница поселка городского типа Бородянка рассказала сайту 24 канала свою историю о том, как началась война для нее, сколько дней она скрывалась в погребе, пока ей не удалось выбраться из ада, в который превратился родной дом.
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Все были растеряны и не знали, что делать
Жительница села Бородянка проснулась около 6 утра 24 февраля, когда услышала взрывы – взорвалось раз, потом второй. Когда включила телефон и телевизор, то уже прочитала обо всем в новостях.
Мы жили большой семьей в одной квартире. Жена брата как раз в шесть собиралась на работу. Я подошла и сказала ей, что детей не стоит отправлять в школу, видимо, началась война. Пришли в мою комнату, я показала ей новости, она махнула рукой, не сразу поверила. А где-то в 6:30 ей пришло сообщение, что школа закрыта, детей нельзя отправлять. Начала плакать, проснулись дети, были все напуганы,
– вспомнила женщина.
Уже где-то в 7:30 позвонила родственница и быстро забрала детей к себе домой, в частный сектор. Все были растеряны, не знали что делать. Брат поехал за машиной и заправиться, вернулся через 2 часа – уже тогда были большие очереди на заправках.
"Я тогда была выходная, но в 12 часов дня меня попросили выйти на работу, потому что уже были большие очереди в аптеках, магазинах. Поэтому я поехала помочь, работала до 16:00. Тогда позвонила моя руководительница, сказала немедленно закрывать заведение и идти домой. За это время моя мама дома собрала немного вещей, и когда я вернулась с работы, брат завез нас с ней к моей подруге, которая живет в частном доме и имеет погреб, чтобы спрятаться. Мы с семьей жили в девятиэтажке, и понимали, что оставаться дома опасно очень",
– добавила наша собеседница.
Обстрелянные дома в Бородянке / Фото ГСЧС
Первые дни войны женщина со своей матерью провела в доме своей подруги, взрывы были очень слышны и периодически приходилось бегать в погреб – преимущественно ночью. Сначала об эвакуации никто не думал, но с 26 на 27 февраля около часа ночи раздался сильный грохот – это ехали танки. Оказалось, что это наша тероборона строила блокпост в 20 метрах от дома, где временно жила семья. Немного позже именно по этому блокпосту начали стрелять оккупанты.
Оккупанты блокпост свой не ставили, они уничтожили наш. Мешки там были и шины... В воскресенье, 27 февраля, в 6:30 утра позвонил брат – он хотел ехать нас забирать, но я ему не позволила. Рассказала о ситуации ночью, сказала забирать деток и уезжать из города. А мы с мамой остались. И началось – в этот день раздавались взрывы, Бородянский "Центр доверия" и музыкальная школа уже пылали,
– рассказала она.
Они ехали и просто стреляли из автоматов по домам
После обеда 27 февраля снова раздались взрывы, и через минут 40 начала идти вражеская колонна. Все это продолжалось около часа, были сильные обстрелы. Стреляли, в том числе по сараю, возле которого находился погреб, где пряталась женщина. Далее на 20 минут наступило затишье и снова пошла колонна, которая двигалась по улице еще два часа. Они ехали и просто стреляли из автоматов по домам.
Это было очень страшно. Мы все это время молились и плакали. Нас в погребе было 10 человек, среди них – двое детей. Когда вышли наверх, увидели, что горели два дома у дороги. Сосед рассказал, что россияне танком разрушили ему забор из металлопрофиля, расстреляли машину, которая стояла во дворе, снесли половину крыши на доме. Он в это время с семьей был в подвале у соседа, это был просто кошмар. 2 марта, наверное, я уже не помню точно, мы перебежали к другой знакомой – у нее дом находился чуть дальше от центральной улицы, потому что это просто был ужас, там нас было уже 17 человек,
– заметила женщина.
После той ночи стало понятно, что стоит искать выход из ситуации.
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Начиная с 27 февраля, были обстрелы танками местных магазинов и аптек в центре. Они просто ехали и стреляли во все подряд. В этот день они попали в балкон квартиры, которая была над той, где жила женщина вместе с семьей. А уже 2 марта началось авиабомбардировки поселка. Россияне уничтожали многоэтажки, периодически попадали в дома частного сектора, в центре танк ехал и стрелял по многоэтажкам.
Каждый день знакомые присылали фото нашего дома и всего вокруг, потому что мы никуда не выходили. Разрушали все, им, видимо, это доставляло удовольствие. Сейчас нашей 9-этажки нет, ее полностью уничтожили оккупанты,
– поделилась жительница Бородянки.
На кухне просто включали газ, чтобы немного греться
До 27 февраля было все хорошо с продуктами и электричеством – готовили все, супы-борщи варили даже. Кроме этого, старались готовить впрок то, что дольше пролежит, например, котлеты. Хорошо, что газ был.
"26 февраля меня на машине подвезли до магазина и домой, поэтому я забрала то из продуктов, что осталось в квартире, а в магазине купила еще замороженной рыбы, круп, которые еще остались на прилавках, баранок, сухариков, в погребе была консервация. С 27 февраля уже не было света. Мы спали одетые в доме. Если слышали взрывы или выстрелы – бежали сразу в погреб",
– продолжила рассказ женщина.
Так выглядит погреб, в котором скрывалась женщина с матерью / Фото предоставлено сайту 24 канала
В частном доме, где женщина провела несколько дней после того, как покинула квартиру, бойлер не работал, но был котел, который немного поддерживал тепло. В другом доме, куда пришлось перебраться потом, было очень холодно, люди сидели на веранде, а на кухне просто включали газ, чтобы немного греться. В погребе ночевали одетые, старые одеяла брали накрывались.
Когда не стало света, мы по очереди носили телефоны соседям, у которых можно было зарядить их через аккумулятор. Затем заряженные телефоны я выключала полностью, и свой и мамин – берегла, чтобы утром и вечером можно было позвонить брату и сказать, что мы живы. В первые дни так еще можно было принять душ, была горячая вода. Потом грели чайник, чтобы немного помыться и переодеться,
– вспоминает жительница Бородянки.
Они в оккупации полностью, россияне там просто кишатЗнакомые старшего возраста остались остались в Бородянке и рассказывали, что на днях оккупанты заходили к ним домой – у мужа забрали телефон, связи нет, света нет. Оккупанты уничтожают все, эвакуировать людей невозможно, там постоянно взрывы и выстрелы. Они в оккупации полностью, весь район наш, россияне там просто кишат, они во всех селах стоят, есть у людей просят, – добавила собеседница.
Сама же женщина уточнила, что узнала о возможности уехать от знакомого. Выезжали из Бородянки 4 марта. В этот день в 7:30 утра по поселку проехала небольшая колонна оккупантов.
Мы в это время находились в переулке, к которому мы с мамой перебегали огородами. Там во дворе нас ждал водитель. Когда колонна проехала, мы немного подождали и на свой страх и риск поехали. Молились Богу, чтобы с ними не встретиться. Фактически, этот водитель – чужой человек, он выезжал со своей семьей из Бородянки и просто забрал нас с мамой, я очень благодарна ему за это. Нам удалось быстро проехать на местную окружную дорогу. Дальше уже селами выбирались как можно дальше. Доехали до соседней области, по дороге были наши посты, чужих не было, Слава Богу,
– добавила она.
Жительница Бородянки поделилась, что из вещей с собой забрали лишь то, что было на них, и рюкзачок с лекарствами для мамы, который она постоянно носила с собой.
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