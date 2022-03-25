Разрушали все, им, видно, это доставляло удовольствие: женщина, эвакуировавшаяся из Бородянки

Россия начала полномасштабную войну с Украиной утром 24 февраля. Люди проснулись на рассвете от взрывов и поняли, что страшные прогнозы оправдались. В осаде оказались города вблизи Киева, жителям которых пришлось не один день скрываться в подвалах без света, воды и тепла. Под удар попало и пгт Бородянка.

Жительница поселка городского типа Бородянка рассказала сайту 24 канала свою историю о том, как началась война для нее, сколько дней она скрывалась в погребе, пока ей не удалось выбраться из ада, в который превратился родной дом.

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Все были растеряны и не знали, что делать

Жительница села Бородянка проснулась около 6 утра 24 февраля, когда услышала взрывы – взорвалось раз, потом второй. Когда включила телефон и телевизор, то уже прочитала обо всем в новостях.

Мы жили большой семьей в одной квартире. Жена брата как раз в шесть собиралась на работу. Я подошла и сказала ей, что детей не стоит отправлять в школу, видимо, началась война. Пришли в мою комнату, я показала ей новости, она махнула рукой, не сразу поверила. А где-то в 6:30 ей пришло сообщение, что школа закрыта, детей нельзя отправлять. Начала плакать, проснулись дети, были все напуганы,

– вспомнила женщина.

Уже где-то в 7:30 позвонила родственница и быстро забрала детей к себе домой, в частный сектор. Все были растеряны, не знали что делать. Брат поехал за машиной и заправиться, вернулся через 2 часа – уже тогда были большие очереди на заправках.

"Я тогда была выходная, но в 12 часов дня меня попросили выйти на работу, потому что уже были большие очереди в аптеках, магазинах. Поэтому я поехала помочь, работала до 16:00. Тогда позвонила моя руководительница, сказала немедленно закрывать заведение и идти домой. За это время моя мама дома собрала немного вещей, и когда я вернулась с работы, брат завез нас с ней к моей подруге, которая живет в частном доме и имеет погреб, чтобы спрятаться. Мы с семьей жили в девятиэтажке, и понимали, что оставаться дома опасно очень",

– добавила наша собеседница.

Обстрелянные дома в Бородянке / Фото ГСЧС

Первые дни войны женщина со своей матерью провела в доме своей подруги, взрывы были очень слышны и периодически приходилось бегать в погреб – преимущественно ночью. Сначала об эвакуации никто не думал, но с 26 на 27 февраля около часа ночи раздался сильный грохот – это ехали танки. Оказалось, что это наша тероборона строила блокпост в 20 метрах от дома, где временно жила семья. Немного позже именно по этому блокпосту начали стрелять оккупанты.

Оккупанты блокпост свой не ставили, они уничтожили наш. Мешки там были и шины... В воскресенье, 27 февраля, в 6:30 утра позвонил брат – он хотел ехать нас забирать, но я ему не позволила. Рассказала о ситуации ночью, сказала забирать деток и уезжать из города. А мы с мамой остались. И началось – в этот день раздавались взрывы, Бородянский "Центр доверия" и музыкальная школа уже пылали,

– рассказала она.

Они ехали и просто стреляли из автоматов по домам

После обеда 27 февраля снова раздались взрывы, и через минут 40 начала идти вражеская колонна. Все это продолжалось около часа, были сильные обстрелы. Стреляли, в том числе по сараю, возле которого находился погреб, где пряталась женщина. Далее на 20 минут наступило затишье и снова пошла колонна, которая двигалась по улице еще два часа. Они ехали и просто стреляли из автоматов по домам.

Это было очень страшно. Мы все это время молились и плакали. Нас в погребе было 10 человек, среди них – двое детей. Когда вышли наверх, увидели, что горели два дома у дороги. Сосед рассказал, что россияне танком разрушили ему забор из металлопрофиля, расстреляли машину, которая стояла во дворе, снесли половину крыши на доме. Он в это время с семьей был в подвале у соседа, это был просто кошмар. 2 марта, наверное, я уже не помню точно, мы перебежали к другой знакомой – у нее дом находился чуть дальше от центральной улицы, потому что это просто был ужас, там нас было уже 17 человек,

– заметила женщина.

После той ночи стало понятно, что стоит искать выход из ситуации.

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